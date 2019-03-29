2019-03-29T16:13:54+03:00
Общество

В Воронеже здания «зажгут синим» в поддержку людей с аутизмом

К слову, за год помощь получили более 500 детей
Виктор ЛЕВШАКОВ
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2 апреля здания правительства Воронежской области, городской администрации, библиотеки имени Никитина, театра оперы и балета, а также деревья в Кольцовском сквере подсветят синим светом в поддержку Всемирного дня распространения информации об аутизме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

К слову, в 2018 году в рамках программы «Аутизм. Маршруты помощи» в Воронежской области медики проанкетировали более 26 тысяч родителей с детьми от 1,5 до 3 лет. При этом у 59 детей врачи подтвердили диагноз «аутизм».

Число детей, состоящих на диспансерном учете, по сравнению с началом реализации пилотного проекта увеличилось почти в пять раз. Если в 2012 году было 195 детей, то в 2018-м – 947.

Для помощи детям с расстройством аутистического спектра в регионе на базе двух детских поликлиник с 2014 года работают центры ментального здоровья. В 2018 в детском амбулаторном отделении психоневрологического диспансера открыли третий центр ментального здоровья. За год помощь получили более 500 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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