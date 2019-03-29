В Воронежской области на трассе М-4«Дон» из-за ДТП с двумя фурами образовалась огромная пробка
В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись два грузовика. Из-за ДТП на дороге образовалась огромная пробка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 29 марта в 11.20 утра на 498 километре трассы. 58-летний водитель грузового автомобиля «Mercedes», житель Московской области, ехал из Ростова в направлении города Москвы. Мужчина не справился с управлением и столкновение с грузовиком «Renault Magnum», которым управлял 41-летний житель Краснодарского края.
В результате ДТП водитель автомобиля «Mercedes» получил травмы. Его доставили в больницу.
- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие оперативные службы. Приняты все необходимые меры по организации бесперебойного движения на данном участке федеральной автодороги, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
По данному факту сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU