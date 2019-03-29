В Воронежской области на трассе М-4«Дон» из-за ДТП с двумя фурами образовалась огромная пробка

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-29T15:59:07+03:00

Водитель одного из грузовиков был госпитализирован

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В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись два грузовика. Из-за ДТП на дороге образовалась огромная пробка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 29 марта в 11.20 утра на 498 километре трассы. 58-летний водитель грузового автомобиля «Mercedes», житель Московской области, ехал из Ростова в направлении города Москвы. Мужчина не справился с управлением и столкновение с грузовиком «Renault Magnum», которым управлял 41-летний житель Краснодарского края.

В результате ДТП водитель автомобиля «Mercedes» получил травмы. Его доставили в больницу.

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие оперативные службы. Приняты все необходимые меры по организации бесперебойного движения на данном участке федеральной автодороги, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По данному факту сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU