В Воронежской области 95 населенным пунктам угрожают лесные пожары
В лесах Воронежской области почти сошел снежный покров, листва и прошлогодняя трава быстро высыхают под действием нарастающего весеннего тепла. В связи с этим, с 1 апреля на территории региона постановлением правительства устанавливается начало пожароопасного сезона. В документе кроме прочего определен перечень населенных пунктов, находящихся рядом с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров. Их в списке 95, и для них разрабатываются паспорта пожарной безопасности, а также проводятся дополнительные меры на случай возникновения ЧП.
За обстановкой в лесах и прилегающих к ним населенных пунктах Воронежской области в предстоящий сезон будут следить 46 систем видеонаблюдения, установленных в хвойных массивах.
Напомним, в пожароопасный период запрещается разведение костров, палы, а также въезд на машинах на территорию хвойных массивов.
ИСТОЧНИК KP.RU