В Воронежской области 95 населенным пунктам угрожают лесные пожары

СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-29T15:42:39+03:00

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В лесах Воронежской области почти сошел снежный покров, листва и прошлогодняя трава быстро высыхают под действием нарастающего весеннего тепла. В связи с этим, с 1 апреля на территории региона постановлением правительства устанавливается начало пожароопасного сезона. В документе кроме прочего определен перечень населенных пунктов, находящихся рядом с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров. Их в списке 95, и для них разрабатываются паспорта пожарной безопасности, а также проводятся дополнительные меры на случай возникновения ЧП.

За обстановкой в лесах и прилегающих к ним населенных пунктах Воронежской области в предстоящий сезон будут следить 46 систем видеонаблюдения, установленных в хвойных массивах.

Напомним, в пожароопасный период запрещается разведение костров, палы, а также въезд на машинах на территорию хвойных массивов.

ИСТОЧНИК KP.RU