2019-03-29T15:16:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области разыскивают 49-летнего рыбака с залысиной на лбу

Юрий Свиридов ушел из дома 18 марта
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».
Изменить размер текста:

В Лисках разыскивают 49-летнего местного жителя. Юрий Свиридов ушел из дома на рыбалку 18 марта и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в пятницу, 29 марта.

Рост пропавшего 175 см. У мужчины среднее телосложение, темно-русые с проседью волосы и серые глаза. В день исчезновения он был одет в черный бушлат, рыбацкие брюки, черную шапку и рыбацкие сапоги.

С собой у Юрия Свиридова была надувная лодка зеленого цвета и сети.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области родилось трое детей с массой до 900 граммов
Воронежский подросток в походе упал с семиметрового моста в Краснодарском крае
Бюджет Воронежской области получит дополнительно 2,7 миллиарда рублей
В Воронеже здания «зажгут синим» в поддержку людей с аутизмом
В Воронежской области на трассе М-4«Дон» из-за ДТП с двумя фурами образовалась огромная пробка
В Воронежской области 95 населенным пунктам угрожают лесные пожары
Менеджер из Воронежа стала финалистом Премии «Добронежец- 2019»
Воронежские врачи рассказали, какова вероятность заражения от использованного шприца
В Воронеже мошенник притворился сотрудником банка и украл 10 тысяч у горожанки
Суд запретил воронежскому ТСЖ выпускать двойные квитанции
Налоговые льготы, беспроцентные кредиты: губернатор позвал бизнес в Павловск
На жительницу Воронежской области возбудили уголовное дело за шутку о заминированной администрации
Спасатели и медики провели учения на станции «Воронеж -1»
В Воронежской области приставы убедили горе-отца устроиться на работу и выплатить алименты
В Воронеже на мужчину завели уголовное дело за 300 килограммов немаркированного табака
В Воронежской области парня, без причины избившего фельдшера, заставили бесплатно поработать
В Воронежской области проснулись клещи
В Воронежской области энергостроительная компания задолжала сотрудникам 7,5 млн рублей
Воронежских девушек пригласили покорить бездорожье
В Воронежской области сотрудницу расчетного центра осудили за обман клиентки
Под Воронежем подросток, ограбивший продавца на 1800 рублей, может сесть в тюрьму на десять лет
В Воронеже разыскивают сбившего мужчину водителя
Парковочные извращенцы: воронежцы оставляют машины на крыше и между лавок
Воронежские таможенники «поймали» контрафактную рыболовную леску
Прокуратура выявила массовые подделки документов в воронежских больницах
В Воронеже работники аэропорта отделались штрафом за поддельные больничные