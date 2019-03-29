В Воронежской области разыскивают 49-летнего рыбака с залысиной на лбу
Юрий Свиридов ушел из дома 18 марта
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».
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В Лисках разыскивают 49-летнего местного жителя. Юрий Свиридов ушел из дома на рыбалку 18 марта и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в пятницу, 29 марта.
Рост пропавшего 175 см. У мужчины среднее телосложение, темно-русые с проседью волосы и серые глаза. В день исчезновения он был одет в черный бушлат, рыбацкие брюки, черную шапку и рыбацкие сапоги.
С собой у Юрия Свиридова была надувная лодка зеленого цвета и сети.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU