В Воронежской области разыскивают 49-летнего рыбака с залысиной на лбу

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-29T15:16:03+03:00

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В Лисках разыскивают 49-летнего местного жителя. Юрий Свиридов ушел из дома на рыбалку 18 марта и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в пятницу, 29 марта.

Рост пропавшего 175 см. У мужчины среднее телосложение, темно-русые с проседью волосы и серые глаза. В день исчезновения он был одет в черный бушлат, рыбацкие брюки, черную шапку и рыбацкие сапоги.

С собой у Юрия Свиридова была надувная лодка зеленого цвета и сети.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU