Менеджер из Воронежа стала финалистом Премии «Добронежец- 2019»

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-29T15:15:34+03:00

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Ежегодный конкурс направлен на обеспечение общественного и государственного признания заслуг граждан, местных сообществ, организаций и предприятий всех форм собственности, органов власти и СМИ, внесших позитивный вклад в социальную жизнь Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU