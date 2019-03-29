Менеджер из Воронежа стала финалистом Премии «Добронежец- 2019»
Заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина вышла в финал Премии общественно-государственного признания «Добронежец 2019»
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Ежегодный конкурс направлен на обеспечение общественного и государственного признания заслуг граждан, местных сообществ, организаций и предприятий всех форм собственности, органов власти и СМИ, внесших позитивный вклад в социальную жизнь Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU