Воронежские врачи рассказали, какова вероятность заражения от использованного шприца

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-29T16:57:10+03:00

И что делать, если вы случайно поранились

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В среду, 27 марта, мы писали о случае, который произошел накануне с посетителем воронежского кинотеатра. В туалете мужчина уколол руку шприцем со следами крови. Использованное медицинское изделие кто-то спрятал в короб – держатель туалетной бумаги. Потерпевший не заметил его и серьезно поранился, когда потянулся за бумагой.

Шприц направили на исследование, которое установит, был ли он чем-то заражен. А тем временем «Комсомолка» поинтересовалась у врачей, какова вероятность получить опасное заболевание через укол использованной медицинской иглой.

Вот, что рассказал Хаперсков Александр Викторович, заведующий отделом медицинской профилактики БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД»:

- При уколе или порезе кожи иглой использованного шприца присутствует вероятность заражения заболеваниями, передающимися через кровь. К таким заболеваниями относятся, например, ВИЧ-инфекция и парентеральные вирусные гепатиты В, С, D.

Вирус иммунодефицита человека является вирусом, не устойчивым во внешней среде, но всё же способен жить и оставаться заразным некоторое время.

Этот период времени составляет от нескольких часов до нескольких суток, и зависит от определенных факторов внешней среды, например, температуры. В целом степень риска заражения от иглы, которой воспользовался ВИЧ-положительный человек, зависит не только от периода времени, прошедшего с момента инъекции заражённым, а также от объёма крови в игле, количества вируса, которое попало в организм через укол и т.д.

Вероятность заражения ВИЧ-инфекцией при глубоком колотом или резаном повреждении кожи, сопровождающимся кровотечением составляет 0,3%. Выше вероятность заражения парентеральными вирусными гепатитами, которые высокоустойчивы во внешней среде и для заражения необходимо меньшее количество вируса, чем при ВИЧ-инфекции.

Если вы случайно поранились использованным шприцем, то для снижения риска заражения врачи рекомендуют выполнить следующие действия:

Как можно скорее вымыть руки с мылом под проточной водой

Обработать руки 70% спиртом

Смазать повреждение 5% спиртовым раствором йода

После этого надо обратиться в «Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» (г. Воронеж, проспект Патриотов 29б) с целью получения дальнейшей помощи и обследования (в рабочее время – регистратуру, в выходные и праздничные дни – приёмное отделение Центра).

Вам проведут обследование экспресс-методом с целью определения ВИЧ-статуса на момент ранения (результат будет известен уже через 60 минут) и стандартным методом. Но узнать, произошло заражение или нет, представится возможным спустя определенное время – в среднем это три месяца. За это время организмом выработаются антитела и лабораторная тест-система сможет показать наличие вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU