2019-03-29T14:41:55+03:00
Происшествия

В Воронеже мошенник притворился сотрудником банка и украл 10 тысяч у горожанки

Мужчина позвонил местной жительнице и попросил сообщить ему данные карты, чтобы защитить ее от преступников
Юлия ДИДЕНКО
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Всего за сутки в регионе произошло четыре факта мошенничества.Всего за сутки в регионе произошло четыре факта мошенничества.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже женщина снова попалась на удочку мошенников. 55-летняя местная жительница обратилась в полицию после того, как неизвестный снял с ее карты 10 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 29 марта.

Накануне горожанке позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что кредитная карта женщины подверглась атаке мошенников. Чтобы защитить ее финансы, он попросил сказать ему персональные данные. После получения необходимой информации, со счета потерпевшей списали 10 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мошенника.и все обстоятельства случившегося. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

За минувшие сутки в Воронеже и области сотрудники полиции зарегистрировали 4 сообщения о мошенничествах. Причем 2 было совершено бесконтактным способом. 1 факт под предлогом совершения сделок купли-продажи и еще 1 факт под предлогом защиты кредитной карты от несанкционированного доступа. Как правило, злоумышленники используют хорошо отработанные психологические приемы, все время держат связь со своей жертвой, используют общедоступную информацию.

Сотрудники полиции в очередной раз попросили воронежцев быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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