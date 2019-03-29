2019-03-29T14:32:52+03:00
Общество

Суд запретил воронежскому ТСЖ выпускать двойные квитанции

Жильцы дома №7 по улице 60-летия ВЛКСМ получали "квитки" от двух компаний
Елена ФЕДЯШЕВА
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Вступило в силу решение суда Коминтерновского района о запрете выпуска двойных платежных документов жильцам дома №7 по улице 60-летия ВЛКСМ. Иск подала Государственная жилищная инспекция на основании обращения жильца. В апреле 2018 года мужчина обратился в адрес ГЖИ по вопросу законности одновременного выставления квитанций за коммунальные услуги двумя организациями УК «Бульвар Победы» и ТСЖ «Северное 29».

Отдел лицензирования ГЖИ провел внеплановые проверки в отношении двух компаний, запросив у них документы.

- В ходе проверок установлено, что в реестр лицензий области внесены сведения об управлении домом управляющей компанией – лицензиатом ООО «УК Бульвар Победы», и именно управляющая компания осуществляет полный комплекс услуг по управлению домом, - рассказали в ГЖИ Воронежской области. - ООО «УК Бульвар Победы» заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг, подрядными организациями на вывоз ТБО, обслуживание и содержание лифтов, имеются соответствующие акты выполненных работ по содержанию общедомового имущества. Напротив, ТСЖ «Северное29» не смогло подтвердить свою деятельность по обслуживанию многоквартирного дома № 7 ул. 60-летия ВЛКСМ г. Воронежа и предоставлению услуг по обеспечению жителей коммунальными услугами.

В результате разбирательства действия ТСЖ по выпуску платежек в ГЖИ признали незаконными. Суд иск ведомства удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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