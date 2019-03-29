На жительницу Воронежской области возбудили уголовное дело за шутку о заминированной администрации

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-29T13:58:18+03:00

Женщина позвонила в «службу-112», когда выпивала с подругой

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В Поворинском районе возбудили уголовное дело на 37-летнюю местную жительницу за опасную шутку. Женщина выпивала с подругой и решила позвонить в «службу-112» и сообщить о якобы заминированном здании администрации. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 29 марта.

Инцидент произошел 15 марта вечером. Со своего мобильного пьяная женщина набрала номер службы спасения и, представившись чужим именем, сообщила оператору о готовящемся взрыве местной администрации. И пояснила, что в здании заложено взрывное устройство.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, оперативных служб. Взрывных устройств и взрывчатых веществ в здании администрации естественно они не нашли. Тогда полицейские начали искать виновницу ложного вызова. Личность звонившей установили по номеру телефона.

- Поворинской межрайонной прокуратурой признано законным и обоснованным постановление отдела МВД России по Поворинскому району о возбуждении уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле межрайонной прокуратуры, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU