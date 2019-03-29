Спасатели и медики провели учения на станции «Воронеж -1»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-29T13:53:19+03:00

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В четверг, 28 марта, на станции «Воронеж-1» прошли учения оперативных служб по оказанию помощи пострадавшим в результате аварии на железной дороге. По легенде учений в результате столкновения электрички с маневровым составом пострадали 10 пассажиров, которым потребовалась помощь врачей.

– Транспорт – это зона повышенной опасности, поэтому здесь отрабатываются до мелочей все приемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Мы отслеживали нормативы соблюдения времени эвакуации, прохождения сигнала и оказания медицинской помощи. В нормативы мы уложились. Это свидетельствует о том, что предыдущие учения не прошли даром, – рассказал Олег Николаев, начальник Юго-Восточной дирекции здравоохранения. – Сегодня была эвакуация из электрички, а не пассажирского поезда. Это тоже накладывает определенные особенности на работу спасателей и врачей. Здесь более широкие проходы, однако места только сидячие, поэтому нельзя положить пострадавших на полку или изолировать их. Все люди видят друг друга, поэтому это место является зоной повышенной паники. Здесь важно правильно скоординировать работу специалистов и оказать медицинскую помощь пострадавшим, не пугая остальных пассажиров.

Важно было согласовать действия всех служб. Получив сигнал об аварии, спасатели обследовали вагон, затем началась эвакуация пассажиров. По итогам учений их участники получили высокие оценки, сработав максимально оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU