2019-03-29T13:39:16+03:00
Общество

В Воронежской области приставы убедили горе-отца устроиться на работу и выплатить алименты

Долг составил 85 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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В Острогожском районе судебные приставы убедили 42-летнего местного жителя выплатить алименты после того, как запретили ему выезд за границу и ограничили возможность совершать регистрационные действия его автомобиля Mazda 6. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области в пятницу, 29 марта.

Мужчина уклонялся от уплаты алиментов долгое время. Из-за этого у него накопился долг в 85 тысяч рублей. Судебные приставы нашли горе-отца и рассказали ему о перспективах привлечения его к административной ответственности за невыплату долга по ст. 5.35.1 КоАП РФ, а впоследствии — к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. А также применили к нему карательные меры.

После этого буквально за неделю местный житель выплатил весь долг и официально устроился на работу водителем.

- В настоящее время пристав-исполнитель направил постановление об обращении взыскания на заработную плату должника с размером удержаний 25%, вынесенные ограничения сняты.- прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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