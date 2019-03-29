В Воронеже на мужчину завели уголовное дело за 300 килограммов немаркированного табака
Работники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Воронежу накрыли склад контрафактного табака. 300 килограммов немаркированной продукции обнаружили в кальянной и торговом павильоне.
Вскоре полицейские определили хозяина этого товара. Оказалось, что 29-летний воронежец закупил эту партию неизвестно где произведенного табака за более, чем 1,3 миллиона рублей.
Теперь мужчина мало того, что, по сути, пустил эти деньги на ветер, так еще и будет отвечать перед судом по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU