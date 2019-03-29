В Воронеже на мужчину завели уголовное дело за 300 килограммов немаркированного табака

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-29T13:35:05+03:00

Курево вообще до добра не доводит, а уж сомнительных сигарет - тем более. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Он отдал за всю эту сомнительную продукцию 1,3 миллиона рублей

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Работники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Воронежу накрыли склад контрафактного табака. 300 килограммов немаркированной продукции обнаружили в кальянной и торговом павильоне.

Вскоре полицейские определили хозяина этого товара. Оказалось, что 29-летний воронежец закупил эту партию неизвестно где произведенного табака за более, чем 1,3 миллиона рублей.

Теперь мужчина мало того, что, по сути, пустил эти деньги на ветер, так еще и будет отвечать перед судом по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU