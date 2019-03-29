2019-03-29T13:12:05+03:00
Происшествия

В Воронежской области парня, без причины избившего фельдшера, заставили бесплатно поработать

Его обязали трудиться на протяжении 340 часов
Юрий КОЗЛОВ
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Молодой человек действовал по принципу: кулак есть - ума не надо.Молодой человек действовал по принципу: кулак есть - ума не надо.Фото: Ксения КАЗАКОВА
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Суд вынес приговор по уголовному делу 22-летнего жителя Борисоглебска.

По версии следствия, в январе 2019 года в Борисоглебске в частном доме на переулке Чайковского молодой человек без всякой видимой причины напал на фельдшера, который приехал на вызов. Он несколько раз ударил медработниками кулаком по голове и в правое плечо. Проведенная экспертиза определила, что здоровью фельдшера нанесен легкий вред.

- На предварительном следствии молодой человек признал свою вину. Ее подтверждают показания фельдшера и свидетелей избиения, - сообщил руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе.

По п. «а» ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений» суд приговорил вспыльчивого жителя Борисоглебска к 340 часам обязательных работ. Если принять в расчет восьмичасовой рабочий день, то он будет трудиться около полутора месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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