2019-03-29T13:00:49+03:00
Общество

В Воронежской области проснулись клещи

Горожане находят их на одежде после посещения леса с середины марта
Елена ФЕДЯШЕВА
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С наступлением весны и таянием снега пробуждаются от зимней спячки иксодовые клещи. В этом году первых кровососов горожане обнаружили на своей одежде уже в середине марта. К врачам по поводу укусов пока никто из воронежцев не обращался. Но специалисты напоминают, что клещи распространяют многие опасные заболевания, и, отправляясь на природу еже сейчас необходимо позаботится о мерах защиты.

- Начиная с 2000 года, в регионе регистрируется заболеваемость населения болезнью Лайма, - говорят в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Воронежской области. - Практически вся территория области является эндемичной по иксодовому клещевому боррелиозу, заболеваемость которым занимает одно из ведущих мест среди других природно-очаговых инфекций.

В прошлом году, по данным ведомства, в регионе зарегистрировано 95 случаев иксодового клещевого боррелиоза, что на 12,9% меньше чем за 2017г. – 109. Всего за теплый сезон клещи покусали 3468 человек. В лаборатории исследовали 1676 клещей, из них 1516 были сняты с пострадавших.

Для защиты отдыхающих от нападения клещей проводятся обработки территории химическими препаратами. В 2019 году в регионе планируется обработать не менее 1253,08 га площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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