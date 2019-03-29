2019-03-29T12:56:27+03:00
Происшествия

В Воронежской области энергостроительная компания задолжала сотрудникам 7,5 млн рублей

Вот уже три месяца 83 работника ООО «ОЭК-Вентмонтаж» не могут получить свои деньги
Юлия ДИДЕНКО
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В Нововоронеже после проверки прокуратуры выяснилось, что 83 сотрудника ООО «ОЭК-Вентмонтаж вот уже три месяца не получают зарплату. Долг составил больше 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в пятницу, 29 марта.

Речь идет о компании ООО «ОЭК-Вентмонтаж». Она является дочерним предприятием акционерного общества «Объединенная энергостроительная корпорация», занятым на строительстве Нововоронежской АЭС-2.

В пятницу, 29 марта, прокурор города направил материалы проверки в следственный отдел по Нововоронежу СУ СК России для решения вопроса об уголовном преследовании по факту преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Ранее сообщалось о фактах невыплаты заработной платы работникам еще трех филиалов АО «Объединенная энергостроительная корпорация». После прокурорской проверки перед работниками одного из филиалов полностью погашена задолженность на сумму 5,8 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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