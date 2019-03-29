Воронежских девушек пригласили покорить бездорожье

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-29T12:56:13+03:00

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Казалось бы, покатушки на бездорожье входят в стандартный набор именно мужских развлечений (как, например, рыбалка или охота). Но в последнее время и девушки не остаются равнодушны к экстремальным покатушкам по полям и просекам.

- Все чаще стали замечать, что очаровательные дамы пристрастились к полному приводу. Поэтому мы организовали "Внедорожный женский день". Мероприятие пройдет в виде небольшой эстафеты, где за рулем - только девушки, а мужчины останутся в роли штурманов, - говорят организаторы из клуба "Вне дорог".

Отметим, что в мероприятиях сообщества принимают участие как владельцы стандартных автомобилей, так и профессионалы на подготовленных для соревнований внедорожниках. Женская встреча состоится в Новоусманском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU