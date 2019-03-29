В Воронежской области сотрудницу расчетного центра осудили за обман клиентки

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-29T12:29:41+03:00

Работница взяла у женщины деньги за оплату жилищно-коммунальных услуг, но в кассу сумму не внесла

Изменить размер текста: A A

В Нововоронеже городской суд вынес обвинительный приговор 48-летней сотруднице информационно-расчетного центра. Ее признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 29 марта.

Выяснилось, что работница взяла у клиентки 50 тысяч рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако, отдав квитанцию об оплате местной жительнице, сотрудница не внесла деньги в кассу, а забрала себе.

В январе 2019 года, когда горожанке вновь пришли квитанции о задолженности по оплате, она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась с заявлением в отдел полиции.

Сотрудника расчетного центра вину свою отрицать не стала. Свои действия она объяснила возникшими финансовыми трудностями.

Суд назначил ей наказание в виде 250 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU