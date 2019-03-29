В Воронежской области сотрудницу расчетного центра осудили за обман клиентки
В Нововоронеже городской суд вынес обвинительный приговор 48-летней сотруднице информационно-расчетного центра. Ее признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 29 марта.
Выяснилось, что работница взяла у клиентки 50 тысяч рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако, отдав квитанцию об оплате местной жительнице, сотрудница не внесла деньги в кассу, а забрала себе.
В январе 2019 года, когда горожанке вновь пришли квитанции о задолженности по оплате, она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась с заявлением в отдел полиции.
Сотрудника расчетного центра вину свою отрицать не стала. Свои действия она объяснила возникшими финансовыми трудностями.
Суд назначил ей наказание в виде 250 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU