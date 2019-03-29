Под Воронежем подросток, ограбивший продавца на 1800 рублей, может сесть в тюрьму на десять лет
Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 16-летнего ученика колледжа.
По данным следствия, вечером 7 февраля подросток пришел в магазин в поселке Перелешино Панинского района, чтобы купить выпивку. Но, увидев в руках продавца деньги, решил их у женщины забрать. Юноша выхватил нож и потребовал отдать ему купюры. Женщина не стала ему возражать и протянула деньги. Подросток убежал. Его добычей стали всего 1800 рублей.
- Юношу вскоре задержали. На предварительном следствии он признал свою вину. Его опознала продавец, а также свидетели грабежа, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов. – Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Она предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU