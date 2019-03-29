В Воронеже разыскивают сбившего мужчину водителя

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-29T11:51:57+03:00

После ДТП он скрылся с места аварии

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В Воронеже 28 марта около 11 часов вечера на улице Мусихина у второго корпуса дома №37а неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 34-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 29 марта.

Автомобилист ехал со стороны улицы 9 Января в направлении улицы 232 Стрелковой Дивизии. После аварии он сбежал. А пешехода доставили в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также марки транспортного средства и личности водителя.

Сотрудники полиции просят очевидцев аварии и тех, кто что-либо знает о водителе, обратиться в дежурную часть ОБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу по телефону 8 (473) 269-60-36.

ИСТОЧНИК KP.RU