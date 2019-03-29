2019-03-29T11:39:29+03:00
Общество

Парковочные извращенцы: воронежцы оставляют машины на крыше и между лавок

Причем в первом случае даже нанимали кран
Яков СТРОГОВ
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Обычная воронежская парковка на крыше.Обычная воронежская парковка на крыше.Фото: Александр Недобежкин.
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Воронежцы, может быть, в пику платным парковкам в центре города, а, скорее от безбашенности и бескультурья продолжает удивлять различными способами оставлять свои машины так, что увидевший глазам своим не верит. Два извращенца (а как это еще назвать?) попали на фото, размещенные в группе Воронеж/CТОГ.

Ладно еще можно не понять и простить, но осознать как можно втиснуть авто между тремя лавками. Хамство невероятное, но по крайней мере ясно, как это можно сделать. А вот у дома на улице Ломоносова 114/20 произошло нечто недоступное пониманию. Три машины разместились на крыше некоего сооружения с надписью «Шиномонтаж». Причем в одном из откликов местная жительница заявила, что видела, как машины поднимал на место их высокой стоянки кран. Зачем это было сделано, покрыто мраком тайны.

- Поставлю-ка я машину между лавочек, пусть пенсионеры порадуются! Фото: Воронеж/СТОГ.

- Поставлю-ка я машину между лавочек, пусть пенсионеры порадуются!Фото: Воронеж/СТОГ.

Вообще в Воронеже соблюдать правила не любят даже те, кто по долгу службы должны следить за порядком. Например, 9 марта на тротуаре у дома № 8 на улице Пушкинской припарковался «Фольксваген-Поло», окрашенный как машина фотоконтроля платных парковок. Ранее авто той же марки развернулась через две сплошные полосы на улице Космонавтов. Обоим водителям придется заплатить по тысяче рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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