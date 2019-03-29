2019-03-29T11:13:11+03:00
Происшествия

Воронежские таможенники «поймали» контрафактную рыболовную леску

В одном из магазинов города товар продавали незаконно
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой воронежской таможни.Фото: предоставлено пресс-службой воронежской таможни.
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Воронежские таможенники обнаружили контрафактную рыболовную леску в одном из специализированных магазинов города. Об этом сообщили в пресс-службе таможни в пятницу, 29 марта.

В торговой точке специалисты нашли пластиковые и картонные коробки с катушками лески, которые были маркированы товарным знаком «TIAGRA». Визуально он был похож до степени смешения на зарегистрированный в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Но документов, подтверждающих законность его использования, у предпринимателя не было. Рыболовную леску из торгового оборота изъяли. Всего было обнаружено 356 катушек с общей длиной лески 23700 метров.

Суд привлек предпринимателя к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров) и признал выявленный товар контрафактным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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