2019-03-29T10:01:02+03:00
Происшествия

В Воронеже работники аэропорта отделались штрафом за поддельные больничные

За нарушение они заплатят по пять тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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Документы сотрудники купили за три тысячи рублей.Документы сотрудники купили за три тысячи рублей.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Рамонском районе мировой судья вынес обвинительные приговоры двум работникам международного аэропорта «Воронеж». За предъявление поддельных больничных листов они заплатят штраф. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры в пятницу, 29 марта.

Выяснилось, что в 2017 году сотрудники аэропорта незаконно купили поддельные больничные листы за три тысячи рублей. Потом они предъявили документы работодателю, чтобы подтвердить свое временное отсутствие на работе.

С учетом позиции государственного обвинителя, представителя Воронежской транспортной прокуратуры, суд назначил подсудимым штраф пять тысяч рублей каждому.

Приговоры в законную силу не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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