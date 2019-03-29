В Воронеже работники аэропорта отделались штрафом за поддельные больничные
В Рамонском районе мировой судья вынес обвинительные приговоры двум работникам международного аэропорта «Воронеж». За предъявление поддельных больничных листов они заплатят штраф. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры в пятницу, 29 марта.
Выяснилось, что в 2017 году сотрудники аэропорта незаконно купили поддельные больничные листы за три тысячи рублей. Потом они предъявили документы работодателю, чтобы подтвердить свое временное отсутствие на работе.
С учетом позиции государственного обвинителя, представителя Воронежской транспортной прокуратуры, суд назначил подсудимым штраф пять тысяч рублей каждому.
Приговоры в законную силу не вступили.
ИСТОЧНИК KP.RU