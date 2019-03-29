2019-03-29T09:38:41+03:00
Общество

Система «Безопасный город» помогла раскрыть в Воронеже 97 преступлений

Вопросы безопасности горожан обсудили на антитеррористической комиссии
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В ходе заседания городской антитеррористической комиссии директор МКУ «Безопасный город» Владимир Колчин рассказал о развитии одноименной системы. Сегодня не территории города работают 3176 камер, которые передают данные в центр мониторинга.

– Только за прошлый год в рамках двусторонних соглашений, заключенных между учреждением и собственниками объектов разных форм собственности, в том числе, торговых центров, рынков, в систему удалось интегрировать 877 видеокамер, – доложил Владимир Колчин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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