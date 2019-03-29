В Воронеже в последние выходные марта потеплеет

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-29T09:32:04+03:00

А вот солнца будет мало. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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Синоптики спрогнозировали потепление в последние выходные марта. В воскресенье температура прогреется до +15 градусов. Подробный прогноз разместили на сайте Воронежского гидрометцентра.

В субботу, 30 марта горожан ждет днем переменная облачность, а ночью возможны небольшие осадки. Ветер западный ночью 3-8, днем 6-11 м/с. Температура ночью 0-2°, днем 8-10° тепла.

В воскресенье, 31 марта, столбик термометра поднимется до +15 градусов днем. А ночью опустится до +5. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU