Воронеж снова превратится в «Танцующий город»

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-29T09:18:38+03:00

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29 марта в Воронеже стартует XXV хореографический фестиваль «Танцующий город».

В городском Дворце культуры (9 Января, 108) 29, 30 и 31 марта пройдут отборочные туры по номинациям «Золотой фонд», «Премьера», «Дебют» и возрастным категориям - мини (до 9 лет), дети (от 10 до 13 лет), юниоры (от 14 до 16 лет), молодежь (от 17 до 19 лет), взрослые (от 20 лет и старше) и смешанная категория.

В этом году в отборочных турах фестиваля примут участие 127 коллективов - всего 3430 исполнителей в возрасте от 4 до 86 лет из Воронежа, Нововоронежа, Острогожского, Аннинского, Нижнедевицкого, Бутурлиновского, Семилукского, Верхнехавского, Рамонского районов. Участники покажут за три конкурсных дня 376 хореографических композиций.

Кроме конкурсных туров в программе фестиваля открытые уроки и мастер-классы, выступления, заключительные гала-концерты.

1 апреля в городском Дворце культуры в 16.00 (репетиционный зал, 2 этаж) пройдет мастер-класс Павла Самохвалова «Археология тела».

5 апреля с 11.00 до 14.00 в театре оперы и балета состоится открытая оркестровая репетиция балета «Анюта».

9 апреля в 10.00 пройдет мастер-класс «Методика проведения занятий классического и народно-сценического танца для руководителей любительских хореографических коллективов» на базе кафедры музыкального образования и народной художественной культуры Воронежского педуниверситета.

13 апреля в 16.00 в городском Дворце культуры пройдет концерт «Поздравляем с юбилеем» с участием хореографических коллективов-юбиляров 2019 года - ансамбля танца «Радуга» (40 лет), ансамбля танца «Счастливое детство» (40 лет), ансамбля танца «Карусель» (30 лет), шоу-балета «Джой» (25 лет), ансамбля танца «Вольный ветер» (25 лет), шоу-группы «Апельсин» (20 лет), хореографического коллектива «Ренессанс» (15 лет), хореографического коллектива «Республика» (10 лет), танцевальной студии «Инфинити» (10 лет).

15 и 16 апреля в 18.00 в театре оперы и балета и 19 апреля в 18.00 в городском Дворце культуры пройдут гала-концерты победителей фестиваля.

Завершится фестиваль 23 апреля в 18.00 в награждением победителей и концертом шоу-балета Todes в Event-Hall.

ИСТОЧНИК KP.RU