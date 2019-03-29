2019-03-29T09:04:57+03:00
Происшествия

В Воронеже 15-летний подросток ушел из больницы и пропал

О местонахождении Артема Малышева ничего неизвестно с 28 марта
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В Воронеже 15-летний подросток ушел из больницы и пропал. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.

Артем Малышев ушел из детской поликлиники на улице 45-й Стрелковой Дивизии в 16.00 в четверг, 28 марта. С этого времени о местонахождении ребенка ничего неизвестно. У мальчика короткие русые волосы. По сравнению с фотографией они потемнели. Школьник был одет в черную болоньевую куртку, синие джинсы, на ногах - черные кроссовки с белыми полосками по бокам.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 906 670 23 44, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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