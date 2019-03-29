Воронежцы возмутились безумными очередями в регистратуру поликлиники в Отрожке

СЕГОДНЯ 08:30 2019-03-29T08:30:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцы возмутились безумными очередями в регистратуру поликлиники №2 по улице Розы Люксембург. По словам местных жителей, в больнице вот уже несколько дней не могут починить терминал, выдающий талончики к врачу. Фотографию столпотворения опубликовали в популярной группе в соцсети накануне.

- Пожилые люди с семи утра в очередях. Мест для ожидания практически нет, - жалуются горожане.

В комментариях к посту в Сети воронежцы рассказали, что в поликлинике до пациентов ни до кого нет дела. Даже с терминалом талоны к врачам можно получить только за месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU