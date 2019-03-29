2019-03-29T08:30:56+03:00
Общество

Воронежцы возмутились безумными очередями в регистратуру поликлиники в Отрожке

Горожане жалуются, что в больнице сломался терминал выдававший талончики к врачу
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Людмила Поливаева.Фото: Людмила Поливаева.
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Воронежцы возмутились безумными очередями в регистратуру поликлиники №2 по улице Розы Люксембург. По словам местных жителей, в больнице вот уже несколько дней не могут починить терминал, выдающий талончики к врачу. Фотографию столпотворения опубликовали в популярной группе в соцсети накануне.

- Пожилые люди с семи утра в очередях. Мест для ожидания практически нет, - жалуются горожане.

В комментариях к посту в Сети воронежцы рассказали, что в поликлинике до пациентов ни до кого нет дела. Даже с терминалом талоны к врачам можно получить только за месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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