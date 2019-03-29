Воронежцы жалуются на липовых пожарных инспекторов, наживающихся на людях

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-29T07:01:26+03:00

Неизвестные ходят по домам и всячески пытаются попасть в квартиры

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Воронежцы жалуются на мошенников, представляющихся пожарными инспекторами. Неизвестные ходят по домам и всеми способами пытаются попасть в квартиры якобы для проверки жилья на предмет уязвимости к возгоранию. Об этом местные жители рассказали в популярной группе в соцсети.

По словам горожан, «инспекторы» не скрывают, что с государственными службами не связаны и работают индивидуально. Они даже предъявляют какие-то удостоверения. После того, как мошенникам удается попасть в квартиру, они предлагают установку датчиков дыма по чрезмерно высокой цене.

Воронежцам удалось выяснить, что организация является обычным ИП и зарегистрирована в Нижегородской области.

- В общем развод чистой воды, рассчитанный на пенсионеров и неосведомлённых людей. Будьте бдительны! - предупредили земляков горожане.

Датчики дыма - прибор полезный. Вот только в рознице он стоит гораздо дешевле, чем его предлагают липовые инспекторы. Купить такой можно на сумму не больше тысячи рублей. А установить его могут и сами местные жители без чьей-либо помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU