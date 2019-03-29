2019-03-29T06:01:10+03:00
Общество

В Воронеже во время строительства дома нашли останки 9 солдат

Захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружили на улице Грамши
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта поискового объединения «Дон».Фото: с сайта поискового объединения «Дон».
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В Воронеже во время строительства частного дома на улице Грамши нашли воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили на сайте поискового объединения «Дон» в четверг, 28 марта.

Волонтеры получили информацию о найденных останках от «системы-112» вечером, 27 марта. После этого они выехали на место и провели поисково-эксгумационные работы. Специалисты определили, что захоронение является не боевым, а санитарным, и относится к лету 1942 года. Останки девяти человек сильно фрагментированы, возможно, вследствие разорвавшегося снаряда.

Также в захоронении обнаружили фрагменты одежды и обуви бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, гильзы от ПТР, компас с полустершейся надписью «Жоре от…». К сожалению, этих данных недостаточно для установления личности красноармейцев.

Останки бойцов будут захоронены с отданием воинских и духовных почестей в мае этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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