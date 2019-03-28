2019-03-28T19:56:22+03:00
Происшествия

В Воронежской области житель села Бычок напился и угнал собственную машину

Полицейским он рассказал, что его «ласточку» спер неизвестный преступник
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские Петропавловского района передали в суд необычное уголовное дело.

20 февраля 28-летний житель села Бычок поехал по рабочим делам в село Подколодновка Богучарского района на своем «ВАЗе-21140». Примерно в пять часов вечера мужчина закончил свои дела. И захотел он выпить. Это желание он мигом исполнил – опрокинул поллитра водки. Потом сел в машину, выехал из Подколодновки, доехал до поворота. И ощутил – опять «трубы горят». Он употребил еще и поллитра самогона. Дошел до кондиции и немного поспал в машине.

Проснувшись, любитель горячительных напитков решил все-таки ехать домой. До родного села он доехал, но на улице Ленина гаишники увидели вилявшее по дороге авто и потребовали остановиться. Пьяный водитель только прибавил газу. Немного оторвавшись от пустившихся в погоню полицейских, он успел прилечь на заднее сидение. Когда стражи порядка подъехали, он поведал им леденящую душу историю. Якобы выпил, спал и вдруг какой-то гад взял да и угнал машину. Спасибо, родимые, что выручили, теперь ищите преступника. Он же не мог далеко уйти…

Всем этим бредням гаишники не очень-то поверили. И заставили написать заявление об угоне, предварительно предупредив о возможном уголовном деле за ложный донос. Пьяного водителя это не смутило – бумагу он написал. В итоге после разбирательства получил-таки уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ. Мужчине грозит штраф до 120 тысяч рублей, арест на срок до полугода, либо тюрьма – до двух лет. Возможно, суд примет во внимание чистосердечное раскаяние и то, что раньше водитель не был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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