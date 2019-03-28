В Воронеже мужчина, зарезавший не исцелившего его знахаря, сядет на 9,5 лет

СЕГОДНЯ 19:33 2019-03-28T19:33:22+03:00

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52-летнему жителю села Средний Икорец Лискинского района вынесли приговор за убийство.

В суде установили, что в феврале 2018 года мужчина приехал в поселок Подгоренский Подгоренского района на улицу Первомайскую. Цели у него были недобрые. На Первомайской жил 66-летний так называемый «народный целитель». Он не раз пытался лечить мужчину, но все было напрасно. Легче больному не становилось. Знахарь добился только того, что клиент начал приезжать и попрекать его за то, что не исцелил. Так вот, год назад визитер и вовсе дошел до белого каления, схватил со стола нож, который принес для некоего обряда, и ударил им хозяина дома в грудь и в живот. Мужчина умер, гость сбежал.

- Убийцу удалось вычислить не сразу. Его удалось задержать только после допроса 36 знакомых и клиентов погибшего мужчины. По изъятым на месте преступления окуркам и отпечаткам на ноже установили генотип преступника, эта информация тоже помогла в установлении его личности. Так же, как записи видеокамер, установленных неподалеку от места убийства, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков.

В итоге суд приговорил убийцу «целителя» к 9,5 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU