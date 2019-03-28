В Воронеже поймали водителя, не вышедшего помочь сбитой женщине
26 марта около восьми часов вечера водитель «Лады-Приоры», ехавший по проспекту Труда от улицы 9 Января в направлении Московского проспекта, не затормозил перед переходившей дорогу 35-летней местной жительницей. Мужчина не остановился. Сбитую женщина получила серьезные травмы, ее отвезли в больницу.
Инспекторы ГИБДД установили личность водителя и вскоре его задержали. 34-летний житель Старого Оскола будет отвечать перед мировым судом по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Ему грозит лишение прав на срок до 1,5 лет, либо 15 суток ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU