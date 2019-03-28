2019-03-28T18:51:09+03:00
Происшествия

Под Воронежем «Форд» сбил женщину на «зебре»

Раненую отвезли в местную больницу
Юрий КОЗЛОВ
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Женщину на "скорой" отвезли в больницу.Женщину на "скорой" отвезли в больницу.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 28 марта, около пяти часов вечера на 12 километре дороги ВоронежТамбов в Новоусманском районе случилось ДТП.

- 46-летний воронежец, руливший «Фордом-Фокус» ехал в сторону столицы Черноземья. По невыясненным пока причинам он не затормозил на пешеходном переходе и сбил шедшую по нему женщину. Она попала в больницу с серьезными травмами. Наши сотрудники проводят проверку по факту ДТП, в ходе которой выясняют обстоятельства наезда на женщину, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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