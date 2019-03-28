Вот так фокус: воронежцы останутся без "Форда"

СЕГОДНЯ 18:26 2019-03-28T18:28:54+03:00

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27 марта стало известно, что компания "Форд" намерена свернуть производство легковых автомобилей в нашей стране. Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, "они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - "Форд-Транзит".

Исчезнут из автосалонов "Фиеста", "Мондео", "Куга", "Экоспорт", "Эксплорер" и даже "Фокус". Аналитики "Авто.ру" называли эту модель самым востребованным автомобилем на вторичном рынке Воронежа. (Правда, сюда отнесли и сверхпопулярное второе поколение, и менее распространенное третье.) Год назад "Фокус" в Воронеже также лидировал, причем и по спросу, и по предложению.

По всей видимости, будут закрываться и производственные мощности, не задействованные в создании "Транзита" (в частности, заводы во Всеволожске и Набережных Челнах), и дилерские предприятия. Однако "Форд" обещает сохранить сервис и выполнить все гарантийные обязательства перед клиентами.

В Воронеже находятся два дилера марки - "Ринг Авто" и "Виннер-В". Оба сейчас продолжают работу в прежнем режиме. Для клиентов доступны и шоурумы, и сервисные зоны. Дать комментарии по поводу дальнейших планов в "Ринге" пообещали после 3 апреля. Связаться с руководством "Виннер-В" нам не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU