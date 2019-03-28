В Воронеже дорогу-дублер Московского проспекта начнут делать в 2020 году

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-28T18:25:00+03:00

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В четверг, 28 марта, на строительном форуме «Воронеж Build» мэр Воронежа Вадим Кстенин назвал срок начала строительства дороги, дублирующей Московский проспект, - 2020 год. К тому же градоначальник заявил, что власти немного сэкономят по сравнению с первоначальной сметой расходов. За счет чего, Вадим Кстенин не уточнил. Сказал расплывчато: «за счет найденных альтернативных решений».

Напомним, ранее заявляли, что строительство дороги обойдется в 735 миллионов рублей. Пройдет она по улицам 60-й Армии и Солнечной – на участке от Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с выходом на Московский проспект, 9 января и улицу Кольцовская. Проект дороги обойдется в 45 миллионов рублей. Им занимается воронежская организация - ООО «Центр-Дорсервис».

Для прокладки новой дороги придется снести от 6 до 12 домов. Сколько и какие конкретно, решат после утверждения проекта. Ждать осталось немного – до 1 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU