В Воронежской области 2 млрд рублей направят на региональную адресную программу капремонта

СЕГОДНЯ 17:40 2019-03-28T17:40:53+03:00

На эти средства в муниципальных образованиях региона приведут в порядок ряд медицинских, образовательных, культурных и спортивных объектов, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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28 марта Воронежская областная Дума утвердила очередную корректировку регионального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

– Дополнительные средства будут направлены на поддержку аграриев, оснащение и ремонт социальных объектов, закупку коммунальной техники для районов, софинансирование мероприятий в рамках нацпроектов и другие важные задачи, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU