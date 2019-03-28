В ФСБ объяснили скопление военных под Воронежем

СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-28T16:53:58+03:00

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В четверг, 28 марта, в Рамонском районе начались учения, проводимые Национальным антитеррористическим комитетом. Цель – отработать взаимодействия спецслужб в борье с условными террористами на объектах, где бывает много людей.

В учениях задействованы подразделения региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, 20 Армии, ФСИН, ФСО, железнодорожной полиции, органов исполнительной власти Воронежской области и местного самоуправления. Водителям, проезжающим через Рамонский район, и местным жителям, не стоит пугаться скопления военной техники и работников силовых ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU