В ФСБ объяснили скопление военных под Воронежем
Людей призывают не беспокоиться - учения идут
Изменить размер текста:
В четверг, 28 марта, в Рамонском районе начались учения, проводимые Национальным антитеррористическим комитетом. Цель – отработать взаимодействия спецслужб в борье с условными террористами на объектах, где бывает много людей.
В учениях задействованы подразделения региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, 20 Армии, ФСИН, ФСО, железнодорожной полиции, органов исполнительной власти Воронежской области и местного самоуправления. Водителям, проезжающим через Рамонский район, и местным жителям, не стоит пугаться скопления военной техники и работников силовых ведомств.
ИСТОЧНИК KP.RU