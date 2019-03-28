Рысь, впервые появившаяся в Воронежском заповеднике, оказалась самцом

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-28T16:28:19+03:00

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Сотрудники Воронежского заповедника выложили в Сеть новое видео похождений пришедшей в него рыси. Напомним, животное попало в прицел фотоловушки в середине марта. До этого за всю историю заповедника, насчитывающую 95 лет, рысь в нем не видели. В 1938 году одного зверя убили около Липецка. И это было последнее свидетельство пребывания хищника, основной ареал обитания которого располагается гораздо севернее, в наших краях.

– Рысь уже две недели регулярно попадается на записях с фотоловушек, установленных недалеко друг от друга. К сожалению, снег стремительно тает, сейчас уже невозможно установить по следам подробности ее жизни в заповеднике, – сообщил старший научный сотрудник Александр Мишин. - Достоверных свидетельств о нападениях рыси на человека практически нет, только множество охотничьих баек. Так что людям опасаться не стоит. В наших условиях гораздо более страшный и многочисленный зверь это бродячая собака. В регионах, где рысь обычна, иногда появляются сообщения о ее нападениях на домашних животных, оставленных без присмотра.

О прогнозах по поведению зверя также рассказал кандидат биологических наук, эксперт Росзаповедцентра Виктор Лукаревский:

- Судя по поведению животного, это самец. В Воронежском заповеднике он может питаться косулями. Самец может остаться в заповеднике на несколько лет и искать свое счастье здесь, а может и уйти в поисках самки.

Рысь метит территорию в Воронежском заповеднике.Получены новые данные о редком виде млекопитающих для Воронежской области рыси. Подробнее читайте в новости на сайте: http://zapovednik-vrn.ru/press-center/announcements/u-vas-malchik/

ИСТОЧНИК KP.RU