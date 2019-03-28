2019-03-28T16:06:10+03:00
Звезды

Диана Арбенина отметит с воронежцами 25-летие «Ночных снайперов»

Коллектив приедет на гастроли в середине апреля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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18 апреля в Воронеж в рамках юбилейного тура, посвященного 25-летию творческой деятельности, приедет группа «Ночные снайперы». По словам Дианы Арбениной, «Ночные снайперы» дошли до своего громкого рубежа в состоянии абсолютной молодости и абсолютного кайфа от этой жизни. За четверть века группа записала более 10 номерных альбомов, множество хитов, концертных CD и DVD, проехала с концертами всю Россию и другие страны. Диана Арбенина пишет саундтреки к фильмам, поет дуэтом с маститыми российскими исполнителями - от Григория Лепса и Басты до Тамары Гвердцители, делает симфонические аранжировки своих хитов, выступает в сопровождении оркестра «Новая Россия»с маэстро Юрием Башметом. За последнее время у «Снайперов» появилось несколько новых видеоклипов: «Цой», под который плачут даже суровые рокеры, «Разбуди меня», наполненный кислородом и яркими пейзажами Португалии, «Грустные люди», в котором Диана Арбенина снялась с Артуром Смольяниновым.

В юбилейных концертах «Ночные снайперы» исполнят все лучшие и любимые хиты, а также новые композиции.

Концерт пройдет в Event-Hall 18 апреля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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