2019-03-28T15:42:57+03:00
Общество

Руководители регионального Росреестра проведут бесплатный прием воронежцев

Он пройдет 29 марта на улице Донбасской, 2
Юрий КОЗЛОВ
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Елена Перегудова.Елена Перегудова.Фото: rosreestr.ru
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В пятницу, 29 марта, с 9.00 до 17.00 в управлении Росреестра по Воронежской области (улица Донбасская, 2) проведут бесплатный прием руководители ведомства.

Начальник управления Елена Перегудова и ее заместитель Наталья Великосельская дадут бесплатные консультации по вопросам имущественного, наследственного, жилищного, семейного и административного права. Правда, только в той части, что входит в компетенцию их ведомства.

Предварительной записи на прием не нужно, всех обещают принять в порядке обычной очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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