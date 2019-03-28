Угнанную в Воронеже машину нашли через две недели в соседней области благодаря преступлению
Рецидивисты перевозили на автомобиле сейф, который украли в Тамбове
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11 марта 33-летний воронежец не обнаружил во дворе дома на Московском проспекте своего «Ниссан-Мурано». Машину нашли через две недели в Тамбове. Там двое рецидивистов из Ростовской области 36 и 37 лет украли в одной из организаций сейф с крупной денежной суммой. Похитители как раз перевозили улов на похищенном в Воронеже автомобиле «Ниссан-Мурано».
За похищение машины зэкам грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU