2019-03-28T15:17:21+03:00
Происшествия

Квартирантка из Средней Азии сняла с карты воронежца 180 тыс рублей

Воровку поймали
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже по горячим следам задержали женщину, снявшую с карты воронежца 180 тыс рублей.

45-летний мужчина не досчитался денег 26 марта. Накануне он сильно выпил, а когда проснулся утром, обнаружил раскуроченный телефон, банковская карта лежала не на своем месте. Мужчина сразу заподозрил свою квартирантку: в доме не оказалось ни ее самой, ни ее вещей. 34-летняя жительница Средней Азии приехала в Воронеж на заработки, устроилась на работу в один из крупных сетевых магазинов города, а жила у потерпевшего, расплачиваясь за комнату тем, что готовила ему еду и убирала квартиру. Заподозрив неладное, мужчина через онлайн-банк проверил свой счет и обнаружил, что в течение нескольких часов, пока он спал, с карты сняли 180 000 рублей.

Полицейские установили места, где сняли деньги, отсмотрели записи с расположенных там камер видеонаблюдения и убедились в том, что к хищению причастна 34-летняя квартирантка потерпевшего. Ее задержали в магазине, где она проходила стажировку.

В отделе полиции она призналась, что похитила банковскую карту потерпевшего, когда он спал, и пошла по магазинам, где зная пин-код, в течение нескольких часов потратила 180 000 рублей на шопинг. Женщина купила золотой браслет, мобильный телефон и продукты. После чего вернула банковскую карту в квартиру потерпевшего, стерла в мобильном телефоне мужчины смски о списании денег и, разобрав его телефон, вместе с личными вещами покинула квартиру, думая, что найти ее не смогут.

За кражу ей грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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