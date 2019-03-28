18-летняя девушка, которую искал весь Воронеж, жива

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-28T14:47:06+03:00

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18-летняя Дарья М., которую несколько дней искал весь Воронеж, жива. Напомним, девушка пропала 21 марта - ушла из дома №20 на улице Домостроителей, и о ней ничего не было известно несколько дней. 23 марта к поискам девушки приступили полицейские и волонтеры.

28 марта активисты поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили, что девушка нашлась, она жива. Никаких подробностей ее отсутствия не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU