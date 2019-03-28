2019-03-28T15:02:22+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» может в следующем сезоне переехать на «Чайку»

Будущее Центрального стадиона профсоюзов сейчас под очень большим вопросом
Юрий КОЗЛОВ
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Центральный стадион профсоюзов, похоже, доживает последние деньки.Центральный стадион профсоюзов, похоже, доживает последние деньки.Фото: vsportclub.ru
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В среду, 27 марта, генеральный директор «Факела» Виталий Середин на встрече с болельщиками клуба сообщил, что рассматривается вариант проведения игр на стадионе «Чайка» в Ленинском районе. Напомним, заброшенная спортивная арена была реконструирована к чемпионату мира-2018. И именно на ней проводила тренировки сборная Марокко, участвовавшая в мундиале.

Поводом для такого решения стал визит второго человека в иерархии ФНЛ – полного тезки бывшего губернатора Воронежской области Ивана Шабанова. Футбольный Шабанов посмотрел на стадион, покачал головой и сказал, что будущее лицензирование он вряд ли пройдет. А потом поехал на «Чайку» и, напротив, оказался удовлетворен состоянием поля.

Есть, правда, большое препятствие для того, чтобы «Чайка» стала стадионом ФНЛ. У него всего одна трибуна на 500 человек. До начала следующего сезона реально установить временные конструкции. Но и в этом случае арена сможет вместить максимум две тысячи человек. Для нынешней посещаемости «Факела» нормальная цифра (последний матч с калининградской «Балтикой» посетили 1019 зрителей). А вот для получения лицензии ФНЛ цифра слишком мала – в Футбольной национальной лиге требуемая минимальная вместимость стадиона – три тысячи человек. С другой стороны, «Факел» имеет все шансы свалиться во вторую лигу. А для нее стадион «Чайка» в самый раз. Да что там, чуть ли не роскошь!

Можно также вспомнить, как вроде бы древний Центральный стадион профсоюзов сделали почти конфеткой в сжатые сроки во время подготовки к матчу сборных России и Бельгии, который прошел 17 ноября 2010 года. Телевизионная картинка тогда показывала вполне себе европейскую арену. Другое дело – когда у деловых людей глаза загораются алчным блеском при виде территории в центре Воронежа, занятой не приносящим большие деньги спортивным объектом. Какое прекрасное место для нового торгового центра или очередной высотки, где можно выгодно продать жилье! Когда принимаешь во внимание эти обстоятельства, все нынешние вопли по поводу ужасного состояния Центрального стадиона профсоюзов становятся понятны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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