Воронежцам покажут комедию "Пила вино и хохотала. Белое"

СЕГОДНЯ 14:17 2019-03-28T14:17:56+03:00

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31 марта в Воронеж привезут спектакль самого маленького театра Петербурга «Театра двух» - проекта выпускниц Академии театрального искусства, актрис известного в Петербурге театра «Лицедеи» Аники Быковой и Инны Егоровой.

Постановка "Пила вино и хохотала. Белое" - это спектакль-девичник, основанный на реальных историях, женских откровениях и тайнах, собранных на просторах женских интернет форумов. Все то, что страшно рассказать даже подругам, безропотно выслушает интернет: исповеди, самоирония, глупости, страхи и максимализм современных женщин, которые скрываются под никами «Киска812».

По мнению зрительниц, “Пила вино и хохотала” - это своеобразный женский ответ проекту “Квартета И” - “О чем говорят мужчины”. Впервые постановка была представлена публике осенью 2015 , и за эти три года ее уже посмотрели более 20 тысяч зрителей.

Постановку покажут 31 марта в Доме актера, начало в 19.00 (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU