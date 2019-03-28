2019-03-28T13:58:12+03:00
Звезды

Группа «АукцЫон» сыграет воронежцам свои хиты

Концерт пройдет в клубе
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Олег Гаркуша.Олег Гаркуша.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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30 марта в Воронеж с концертом приедет группа «АукцЫон».

Творчество коллектива - это карнавал музыки и слов, настроений и смыслов. Группа отточила свой неповторимый стиль, который ни с чем не спутаешь и которому не устаешь удивляться, так он многолик, многогранен, но всегда узнаваем. В песнях «АукцЫона» можно найти и рок, и фри-джаз, и следы экспериментальной музыки. Это нечастый случай, когда группа, появившаяся еще в 80-х, до сих пор остается востребованной и актуальной. Каждое живое выступление коллектива - неповторимый праздник, в котором сочетаются атмосфера гротеска, нерв песен Леонида Федорова, эксцентричные танцы и стихи Олега Гаркуши. Каждый концерт оказывается захватывающим приключением, в котором знакомые композиции обретают дополнительные краски и звуки, существующие на сцене только здесь и сейчас, ведь сет-лист всего лишь условность, и сами музыканты не всегда знают, куда их заведут музыкальные эксперименты.

«Аукцыонисты» никогда не знают, с какой программой выступят в очередной раз. Все, что происходит на концертах, - спонтанность и сплошная импровизация. Будут старые и новые хиты из полюбившихся публикой альбомов «Вернись в Сорренто», «Так я стал предателем», «Чайник вина», «Зимы не будет», «Птицы». Легендарные музыканты обещают воронежцам атмосферу легкого безумия и захватывающего полета вне времени и пространства 30 марта в клубе AURA, начало в 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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