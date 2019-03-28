Председатель КСП Воронежской области досрочно ушел в отставку

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-28T13:51:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 28 марта, депутаты Воронежской областной Думы приняли отставку председателя региональной Контрольно-счетной палаты (КСП) Вячеслава Олемского. Заявление об уходе чиновник написал днем ранее. Его полномочия истекали в 2020 году. О мотивах, заставивших Олемского досрочно уйти в отставку, на заседании не сообщали. Не исключено, что свою роль сыграл возраст – в июне 2019 года чиновнику исполняется 67 лет.

Вячеслав Олемской до прихода на пост председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области в 2010 году долгие годы работал в региональном Фонде социального страхования. С 1998 по 2008 года был заместителем управляющего, а с 2008 по 2010 года – управляющим региональным отделением этого учреждения. В 2015 году депутаты Воронежской областной Думы дали добро на продление полномочий Олемского в качестве председателя КСП на второй пятилетний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU