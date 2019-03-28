Жительница Воронежа перевела 20 тысяч за товар мошенникам

СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-28T13:43:57+03:00

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Волна мошенничеств захлестнула Воронежскую область. За 27 марта в полицию обратились пятеро жителей. У пенсионерки сняли деньги с банковской карты под предлогом того, что нужны средства на помощь внуку, попавшему в ДТП. В двух случаях средства похитили с банковского счета под предлогом защиты от несанкционированного взлома и снижения оплаты за услуги по обслуживанию банковской карты. Еще двое поверили мошенникам в Интернете и перевели деньги под предлогом оплаты за товар и оказания услуги по перевозке грузов.

Так 42-летняя женщина воспользовалась услугой по перевозке грузов из Москвы в Воронеж. Когда товар пришел, женщине на электронную почту пришла копия договора с указанием реквизитов на оплату. Дама перевела на указанный счет 20 тысяч рублей, однако через некоторое время позвонил сотрудник компании грузоперевозчика, который сообщил, что деньги не поступили. Оказалось потерпевшая получила реквизиты мошенников с другого почтового сервера, но с таким же именем пользователя.

Будьте бдительными, не сообщайте личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU