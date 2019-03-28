Грабители сельских почт в Воронежской области получили 16 лет заключения на троих

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-28T13:24:26+03:00

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Лискинский суд отправил в колонию строгого режима шайку почтовых грабителей. За «букет» из нескольких статей - похищения денег и автономера, грабеж, разбой, незаконное ношение оружия - разбойники получили на троих 16 лет.

Банда, в которой были двое жителей Новоусманского района 34 и 38 лет, а также 28-летний воронежец, попалась в 2017-м.

Трое мужчин тщательно готовились к ограблению – изучили графики работы сельских отделений почты и маршруты следования инкассаторских автомобилей.

4 января 2017 года попытались ограбить почтовое отделение в селе Петропавловка Лискинского района. Пока организатор ждал в машине, двое в масках ворвались в здание, угрожая сотруднице отделения предметом, похожим на пистолет, потребовали наличность. Но женщина не растерялась, сказала, что в кассе денег нет и громко позвала на помощь. Нападавшим пришлось ретироваться не солоно хлебавши.

10 ноября 2017 года ограбление удалось. Преступники в масках с пневматическим пистолетом и заряженным обрезом на «Дэу Нексия» днем подъехали к почте Петропавловки и дождались инкассаторского автомобиля ГАЗель. Когда инкассатор сумкой зашел в помещение почты, грабители подбежали к ГАЗели и через боковую дверь машины похитили три инкассаторские сумки и уехали. Уловом преступников стали 300 тыс рублей, предназначенных для выплаты пенсий в трех населенных пунктах Лискинского района. Водитель инкассаторского автомобиля сообщил полиции, что грабители скрылись на «Дэу Нексия» василькового цвета.

Три следственно-оперативных группы искали преступников, велось наблюдение на федеральной трассе, осмотрены около 14 000 автомобилей аналогичной марки и цвета. 13 декабря 2017 года автомобиль «Дэу Нексия» с подозреваемыми задержали на трассе М-4 «Дон» у села Рогачевка Новоусманского района.

Суд отправил 38-летнего организатора группы на 6 лет и 3 месяца в колонию строгого режима (с выплатой штрафа 100 000 рублей), 34-летнего подельника - на 6 лет, 28-летнего - на 4 года и 1 месяц. С осужденных взыскали также похищенные 300 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU