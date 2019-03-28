Парковочные разрешения будут выдавать на портале услуг Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-28T13:24:18+03:00

К известным способам получения разрешений добавился еще один. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Гражданин может контролировать, как продвигается работа над его заявкой

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На портале услуг Воронежской области теперь доступно оформление резидентских парковочных разрешений, а также разрешений для многодетных семей, для инвалидов. Об этом сообщают в мэрии.

- Для получения муниципальной услуги в электронной форме вам необходимо войти в личный кабинет портала, используя логин и пароль, полученные при регистрации на сайте Госуслуг, а затем выбрать в разделе "Транспорт" нужный вид парковочного разрешения, - сообщают в мэрии.

Гражданин может не только подать заявку, но и следить за ходом ее исполнения. Результат он также получит в электронной форме.

Парковочные разрешения также можно получать в МФЦ (тел. +7 (473) 226-99-99) и в офисе на Пирогова, 87 (по предварительной записи по тел. +7 (473) 257-67-00). К сожалению, не у всех получается оформить заветный документ за короткое время.

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ИСТОЧНИК KP.RU